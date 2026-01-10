「wellbeans(ウェルビーンズ)」は、豆乳うまれの次世代バター「wellbeans non butter white」(以下、ノンバターホワイト)のブランドアンバサダーとして、料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが2026年1月1日付で就任したことを発表しました。和田明日香さんの料理を通じて、植物性食品ならではのおいしさと新たな価値を発信します。 wellbeans「non butter white」公式アンバサダー 就任日：2026年1月1日