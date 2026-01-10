郵政博物館は、東京スカイツリータウン・ソラマチにて企画展「ぼくらの昭和切手展」を2026年1月31日(土)から3月22日(日)まで開催！昭和100周年を迎える節目の年に、かつての一大切手ブームや昭和の歴史を振り返る特別な展覧会です。 郵政博物館「ぼくらの昭和切手展」 会期：2026年1月31日(土)〜3月22日(日)開館時間：10:00〜17:30(入場は17:00まで)休館日：月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日) ※会期中のみ会