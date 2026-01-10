明星企画から、福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこシリーズ第2弾「福島べこ〜ず2」が2026年1月下旬より順次登場！福島各地の魅力を愛らしいデザインに凝縮した、旅の思い出にぴったりのコレクション。 明星企画「福島べこ〜ず2」 発売日：2026年1月下旬より順次（一部先行販売あり）価格：330円(税込)販売場所：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設