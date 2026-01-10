ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１０日、声優を務めたアニメ映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（３０日公開）の完成披露試写会にＷ主演を務めた三森すずこ、共演の佐倉綾音、武内駿輔と出席した。今作は中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」をもとにした物語。中米共同制作のフル３ＤＣＧアニメで、２０２１年に公開された「白蛇：縁起」の続編となっている。前作から約４年たっての新作ということにちなみ、こ