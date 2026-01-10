「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）日体大で２４年の学生横綱に輝き、今場所で幕下最下位格付け出しでデビューするトワードルジ・ブフチョローン（春日野部屋）のしこ名が、和歌ノ富士に決まった。師匠の春日野親方（元関脇栃乃和歌）は「本人が富士山が好きだということで『富士』をお願いされていた」と経緯を明かした。昨年２月から部屋で研修に入り、昨年九州場所の新弟子検査に合格。親方は「入ってから基礎