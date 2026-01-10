タレントの藤本美貴（40）が10日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。完璧だと感じたアイドルについて語った。ゲストで登場した「なにわ男子」の大西流星から「今まで出会われた中で、1番プロだなと思ったアイドルの方って？」と質問される場面があった。「ハロプロで言ったら、あやや（松浦亜弥）ですかね」と回答。「完璧です。一歩足を外に踏み出したらずっと『あやや』というか、プロだなって