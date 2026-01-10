「バレーボール・全日本高校選手権・女子準決勝、金蘭会３−２東九州龍谷」（１０日、東京体育館）フルセットの死闘の末、高校総体優勝の金蘭会（大阪）が東九州龍谷（大分）を下し、決勝進出を決めた。東九州龍谷の大会注目のＵ−１９日本代表サウスポー、忠願寺莉桜（２年）も奮闘したが、最後は及ばず。それでもすがすがしい表情でコートを後にした。試合は第１セットを接戦の末に東九州龍谷が奪うと、第２セットは金蘭会