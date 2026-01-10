日中は九州から東北南部にかけて晴れる所が多いでしょう。北海道や東北北部は断続的に雨や雪が降りそうです。西日本から北日本の日本海側は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。気温です。全国的に南風が吹いて、広く3月並みとなる予想です。きのうより5℃以上高くなる所が多く関東から西は15℃前後、鹿児島は18℃まで上がる見込みです。朝晩の気温差が大き