レースクイーンでモデルの片瀬亜乃が９日、自身のＸを更新。年齢が４０歳であることを告白し、「想像を超えた反響」と思いをつづった。片瀬は８日、「今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました」と投稿。その理由として、「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」と明かした。