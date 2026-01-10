全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」を一時休止する。サービス不具合のため、1月13日路線告知分から一時的に休止する。再開時期は改めて案内する。1月6日発表分から搭乗対象期間を変更し、翌週土曜から翌々週金曜までの搭乗分を対象に設定していた。旅客サービスシステムの刷新に伴い、3月31日発表分をもって一時的に休止し、再開時期は夏