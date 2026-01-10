ベトナム航空は、出雲〜ハノイ線で双方向チャーター便をゴールデンウィークに運航する。運航日は4月29日と5月3日。機材はエアバスA321型機を使用する。出雲発のツアー商品は一畑トラベルサービスが取り扱っている。島根県とベトナム航空、エムエスツーリストは、国際線定期便の就航実現に向けた覚書を、2023年12月に締結している。チャーター便は2024年5月以降、4回目の運航となる。■ダイヤVN9335出雲（11：30）〜ハノイ（14：2