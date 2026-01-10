下関市の消防出初式が行われ、伝統の「はしご乗り」演技が披露されました。オーヴィジョン海峡ゆめ広場で行われた消防出初式ではまず、地元の消防団員のメンバーが「海峡まとい太鼓」を披露しました。和太鼓のリズムと振り付けによって激しい炎に向かっていく消防団員の勇敢な姿が表現されています。続いて披露されたのが「はしご乗り演技」。高さ7メートルのはしごにのぼり、技を披露するのは15人の消防士です