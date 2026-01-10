歌手の相川七瀬が大学院の修士論文を提出したことを報告し、ファンから労いの声が寄せられている。相川は９日、インスタグラムに「もはやこんな状態」と溶ける絵文字を添え報告。「消えてなくなりそうになりながら命からがら、修士論文を終えました」と、在籍している国学院大大学院の修士論文を提出したことを報告した。「〆切まであと２０分というところで提出危なかったけど妥協なき仕上がり長男が朝まで伴走してくれ