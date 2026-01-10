「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が10日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。昨年大みそかに鮮やかなKO勝利を飾った“アマ3冠の超新星”吉良大弥（22＝志成）について言及した。昨年大みそかにWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦として、イバン・バルデラス(メキシコ)と対戦した吉良。2回27秒、強烈な右でKO勝利を