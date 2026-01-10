ロッテの新人合同自主トレが１０日、本拠のＺＯＺＯで初日を迎えて、新人１０選手が参加した。ドラフト１位・石垣元気投手＝健大高崎＝は同２位・毛利海大投手＝明大＝とキャッチボール。大学生屈指の左腕の球を受けて「（毛利の映像を）ユーチューブとかで見ていて、思ったよりもなんていうのか下から浮き上がってくるというか、独特だったので、怖かったです」と感想。同じルーキーながら、レベルの高さを感じ取っていた。