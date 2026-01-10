日本維新の会の藤田文武共同代表は10日、高市早苗首相が通常国会で衆院解散を検討しているとの一部報道を受け「解散は首相の専権事項だ。いつでも戦える準備をしておくのが衆院議員の宿命だ」と金沢市で記者団に語った。