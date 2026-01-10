俳優の仲野太賀（32）が主人公・豊臣秀長役に挑むNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のイベント「トークスペシャル『大河ドラマ豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜』」が10日、NHK大阪ホール（大阪市）で開催される。初回（1月4日）の再放送（土曜後1・05）を鑑賞し、仲野と兄・豊臣秀吉役の俳優・池松壮亮（35）とともに作品の魅力を深堀り。大河の初回再放送を絡めたイベント実施は異例の試みで、その背景には第2話