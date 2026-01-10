【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの鈴木奈々が1月9日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】37歳タレント「違和感ない」美脚眩しい制服姿◆鈴木奈々、制服姿披露鈴木は「＃テレビの仕事」「昨日は久しぶりに制服を着ました」とつづり、メガネを装着した制服姿を披露。「前日足出すからスクラブしました」と念入りな準備をしたことを明かし、ミニスカートから美しい脚を際立たせた。また、