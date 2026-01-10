Snow Manの佐久間大介（33）が10日、都内でアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）の完成披露試写会に出席した。作品にちなみ、転生するとしたら「裕福な家庭のネコちゃんになりたい」と願望を明かした。「ネコちゃんって凄い。だらっとしていても褒められる。ワンちゃんはしつけで何かできなかったら怒られるけど、猫はできなくてもしょうがないよねと甘やかされる」とうらやんだ。21年公開の