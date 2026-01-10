強い寒気の影響で、県北部では11日明け方から12日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる見込みです。11日朝6時までに降る雪の量は、いずれも多いところで平地で1センチ、山地で3センチと予想されています。その後、12日朝6時までの24時間では、いずれも多いところで平地5センチ、山地20センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪による倒木や電線などの断線に注意してください。また