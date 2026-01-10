4人組ガールズグループ・@onefiveが昨年12月20日、ワンマンライブ「@onefive LIVE 2025 “DOH YOH”」を東京・ヒューリックホールで開催した。公演内では、新曲『マジカルアイロニー prod.☆Taku Takahashi (m-flo)』を新衣装で初披露。このほか、来年1月15日発売のEP & ミュージックカード『DOH YOH』収録の新曲も続々初披露し、場ログインして続きを読むThe post @onefive、“DOH YOH”シリーズの総決算となるワンマンライ