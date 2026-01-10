グラビアタレント・藤乃あおいさんが５日、亡くなった。２７歳だった。「母親より」として、公式ＸなどのＳＮＳで報告された。藤乃さんは、２０２３年に副咽頭間隙腫瘍の横紋筋肉腫と診断され、抗がん剤と放射線の治療を受け、１年余の闘病を経て、２４年４月に復帰していた。９日、「ご報告藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、１月５日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座