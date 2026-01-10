オートサロンで「GR GT」「GR GT3」走った！2026年1月、東京オートサロンの屋外会場でTOYOTA GAZOO Racing（今後はGAZOO Racing）が威信をかけて開発する「GR GT」と「GR GT3」が世界初走行しました。2025年12月にその存在が明らかにされて以来、世界中のクルマ好きが待ちわびた「動く姿」がついに公開され、低く構えたシルエットから放たれるV8サウンドが会場を包み込みました。【画像】超カッコイイ！ これが世界初の「GR GT