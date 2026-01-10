ロッテの新人合同自主トレが10日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。この日はグラウンドで走り込みのトレーニング、キャッチボール、ショートで1箇所ノック（スローイングなし）、野手はティー打撃などで汗を流し、グラウンドでの練習を終えた。ドラフト１位・石垣元気（健大高崎高）は、「ここがプロ野球の球場なんだなと改めて思いました。とても楽しかったです」と笑顔を見せた。新人合同自主トレが始まるまでの期間、