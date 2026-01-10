思った以上に立派な驫木駅2026年が始まった。恒例となっている干支の駅に行ってみるシリーズ、今年は午年だ。馬は日本人にとってなじみある動物で、多くの地名で使われており、駅名でも50以上。東京近辺だけで高田馬場、練馬、小伝馬町、馬喰町とたくさん。でもせっかくなら知らないところへ行ってみたい。ということで選んだのが、五能線の驫木（とどろき）駅。車が3つならんだ轟木はけっこう知られているかもしれないが、こちら