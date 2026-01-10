右脚甲がはれて青いあざにタレントの藤崎奈々子(48)が新年の近況報告の中で青あざも痛々しい、脚の怪我のショットをアップし、反響を呼んでいる。「お正月をちょっとすぎたけど、実家へお正月帰省」などとインスタグラムに書き込み、晴れて青あざになった右脚甲の写真を掲載。「お正月に足を怪我したので実家ではのんべんだらり蟹しゃぶや鰻ちらしなど、美味しいご飯が自動的に出てきてありがたい」などとつづっている。