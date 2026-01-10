¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢Åì¶å½£Î¶Ã«£²¡½£³¶âÍö²ñ¡Ê10Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Î½÷»Ò½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Åì¶å½£Î¶Ã«¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¶âÍö²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë£²¡½£³¡Ê25¡½23¡¢17¡½25¡¢25¡½18¡¢22¡½25¡¢14¡½16¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2019Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££·Âç²ñ¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÍö²ñ¤Ï11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡¤ÇÂçºå¹ñºÝ¡ÊÂçºå¡Ë¡½½¢¼Â¡Ê²¬