■スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（日本時間9日、アメリカ・コロラド州アスペン）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個ハーフパイプW杯の第4戦は、男女で日本勢が優勝。男子は戸塚優斗（24、ヨネックス）、女子は小野光希（21、バートン）がともに今季Ｗ杯初勝利を手にした。また、男子では重野秀一郎（20、日体大）が2位に入り、日本勢がワンツーフィニッ