東京・大田区のマンションで会社社長の男性を殺害したとして部下の男が逮捕された事件。男は、着替えを準備した上で犯行に及んだ可能性があることが分かりました。山中正裕容疑者（45）は今月7日からおとといにかけて、大田区大森北のマンションで会社の上司である河嶋明宏さん（44）を刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、山中容疑者が犯行前に衣服や靴などを替え、犯行後には再び元の服装