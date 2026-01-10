阪神の新人合同自主トレの第2クールが10日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で始まり一般開放されている内野スタンドには3連休の初日となって多くのファンが詰めかけ、ドラフト1位・立石（創価大）らの練習を見守った。一方で球場外では警備スタッフが拡声器を手に「現在、盗難、置き引きが多発しております」と異例の注意喚起があった。同スタジアムの開業以来、メイングラウンドとサブグラウンドをつなぐ陸橋やサブ