ロッテの新人合同自主トレが１０日、本拠のＺＯＺＯで初日を迎えて、新人１０選手が参加した。新人でただ１人、青のトレーニングウエアを着用したドラフト１位・石垣元気投手＝健大高崎＝はＺＯＺＯで初めて練習し「ずっと楽しみにしていたので、とても楽しかったです。ここはプロ野球の球場なんだなって改めて感じました。風は、今まで感じたことないぐらいの強さでした」とすがすがしい表情で話した。ドラフト２位・毛利海