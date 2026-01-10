元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が７日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。父親の職業について明かした。「どういう家で生まれれたのか？お金持ちなイメージがある」と言われると「めちゃくちゃお金持ちではないです。裕福な方ではあると思います」と始めた森。「作家なんで。放送作家なんで、父が。テレビ番組を作っています」と明かした。続けて「でも