きょう1月10日は語呂合わせで「110番の日」です。鹿児島市で開かれたイベントで子どもたちが110番通報について学びました。 きのう9日、開かれたイベントには近くの保育園に通う園児およそ20人が参加。子どもたちはクイズに参加するなどして110番の正しい使い方を学びました。 （園児）「楽しかった」 県警によりますと去年、県内で受理した110番通報は10万9647件で、前の年より9364件減ったということです。一方で、緊急性のな