大崎町で10日朝、全長365メートルのコースを走って今年の福男と福女を決めるイベントが開かれました。 大崎町の福男福女選びは商店街から都萬神社までの365メートルのコースで争われます。九代目の福男福女を目指しおよそ100人が参加しました。 福女は去年に続き2年連続の西方佳帆里さん。福男は去年、東京世界陸上に出場した今泉堅貴さんでした。 （九代目福女 西方佳帆里さん）「1年間駆け抜けたい」