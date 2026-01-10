山形市の中心部で10日、伝統の「初市」が開かれ、午前中から縁起物を買い求める大勢の人でにぎわっています。山形市の初市は江戸時代初期から続く伝統行事です。市内中心部の十日町から七日町までのおよそ1キロメートルの目抜き通りにことしはおよそ150の店が並び、商売繁盛を願う初あめやカブのほか豊作を願う団子木といった縁起物などを販売しています。会場には午前中から多くの人が訪れ、出店を回りながら縁起物を買った