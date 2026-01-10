【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】カタール代表 6−7 ブラジル代表（日本時間1月9日／／トライデントアリーナ）【映像】カカがPK成功→神への祈り往年の名手による変わらぬ輝きと、スーパースターの共演に場内が沸いた。ブラジル代表のレジェンドであるカカが華麗なPKを決め、かつてのトレードマークである「天への祈り」を披露。試合を見守ったネイマールも大興奮した。元スペイン代表DFのジェラール