タレントの北斗晶が8日、自身のアメブロを更新。宝くじの当せん額を明かし、“山分け”したことを報告した。【映像】北斗晶、2歳初孫に作った豪華な夕食披露北斗は「去年の生放送最後の日、関テレ 旬感LIVEとれたてっ！木曜日メンバー でお金を出し合って宝くじを購入したんだ〜」と書き出し、「当たったら山分け方式」としていたことを明かした。続けて、4万200円分の宝くじを購入し「合計 2万200円の当たりでした」と報告