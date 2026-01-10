大阪取引所の夜間取引で日経平均先物ラージ３月限は前日清算値比で１５１０円高の５万３５９０円と急伸し、中心限月として最高値をつけた。読売新聞オンラインが９日深夜、「高市首相（自民党総裁）は９日、２３日召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入った」と報道。解散・総選挙は株高というアノマリーが意識され、海外投資家を中心に買いが集まり、ショートカバーを誘発した。通常