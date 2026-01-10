FC岐阜は10日、MF箱崎達也(23)が入籍したことを発表した。箱崎は大阪学院大から2025年に岐阜へ加入。昨季J3リーグ戦では31試合に出場し、1ゴールを記録した。クラブ公式サイトを通じ、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました。楽しい時も苦しい時も共に歩んでいき、明るい家庭を築いていきたいと思います。これまで以上に責任と覚悟を持って頑張ります。今後とも応援よろしくお願