[故障者情報]ジェフユナイテッド千葉は10日、MF田口泰士が左反復性肩関節脱臼と診断され、6日に手術を受けたことを発表した。34歳の田口は昨季公式戦で33試合に出場し、1ゴールを記録。17年ぶりのJ1復帰に貢献した。