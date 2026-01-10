北海道コンサドーレ札幌は9日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。今回はミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当。胸のロゴに「白い恋人」が復活し、フィールドプレーヤー1stの赤黒ストライプにはアイヌ紋様が採用されている。また、フィールドプレーヤー2ndは白。GKの1stは青、2ndは紫となっている。クラブ公式X(@consaofficial)でデザインが公