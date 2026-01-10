口唇がんの症状をご存じでしょうか。 口唇がんはあまり聞き慣れない病名かもしれませんが、これは口腔がんの一種です。口腔がん自体の発生率は、すべてのがんのなかで1～3％と大変少ないため、あまり知られていないかもしれません。 口腔がんは、目で直接確認できる部位に発生するため早期発見が可能ですが、一般的な認知度が低く見逃されやすい病気でもあります。 この記事では、そのなかでも特に口唇がんに焦点を当て、