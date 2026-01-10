卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」が開催されており、今年最初のWTTシリーズで日本勢が奮闘を見せている。中でも、男子のエースとして充実ぶりが際立つのが、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）である。中国勢を2試合連続で破り、ベスト8進出を果たした張本智に対しては、ライバルである中国の現地メディアもその好調ぶりを称賛している。 ■昨年は年間王者で進化を証明 今大会で第3シӦ