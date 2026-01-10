市川團十郎・ぼたん・新之助一家のドキュメンタリー番組「成田屋に、ござりまする。」を今年も放送！放送日時は、日本テレビにて1月17日（土）午後3時〜4時25分。日本テレビの取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎。家族の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリーだ。■父子水いらずのアフリカ旅に密着