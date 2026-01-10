10日、熊本市の花畑広場ではサッカーの面白さを知ってもらおうと体験イベントが開かれています。 的当てにシュートのスピードを測定するコーナーも。 10日から始まった「くまもとサッカーフェスタ」はサッカーの魅力を知ってもらおうと県サッカー協会が開いたものです。 ステージにはなでしこジャパンで活躍した鮫島彩さんが登壇し、「誰にでも得意・不得意はあるが自分