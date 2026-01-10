熊本市は、市民などが市に申請書を提出する際、手数料として書類に貼る収入証紙を廃止することを決めました。 熊本市では建築確認や開発許可などの申請の際に収入証紙が必要で、5円から1万円まで15種類の証紙があります。 市によりますと、全国20の政令市のうち証紙を使っているのは熊本市を含め3市だけで、証紙を購入できるのは市役所だけのため、市民から「不便だ」との声が上がっていました。 証紙の使用期限は来年9月末まで