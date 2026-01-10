10日午前、熊本市電とトラックが接触する事故がありました。けがをした人はいなかったということです。 熊本市交通局によりますと、10日午前8時すぎ、熊本市東区の動植物園入口 電停で、田崎橋 方面に向かっていた1両編成の市電が右折してきたトラックと接触しました。当時、車内には複数の乗客がいましたが、けがはなかったということです。 ダイヤに大きな乱れはなく、交通局が事故の詳しい原因を調べています。