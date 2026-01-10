「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が10日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。「東京オートサロン初日から本当にたくさんの方に会いに来て頂きありがとうございました」と感謝し、黒と白のミニスカート衣装を公開。腹出し＆脚線美のショットもアップし「TOM'Sブース