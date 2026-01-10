◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)卓球の『WTTチャンピオンズ ドーハ』は9日までに男子シングルスの8強がそろいました。世界ランク4位の張本智和選手は、1回戦で世界ランク11位の中国・向鵬選手を撃破。9日の2回戦は世界ランク40位の中国・周啓豪選手と対戦し、3-1で勝利。中国選手に連勝で準々決勝に進みました。世界ランク8位の松島輝空選手は、初戦で地元カタールの選手に快勝。9日の2回戦では世界ランク25