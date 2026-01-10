志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）が1月13日スタート。阿相クミコ・黒麦はぢめによる人気漫画が原作の本作は、恋も仕事も夢も崖っぷちのアラサー女性の汐川未来（志田）のもとに、突如“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる時を超えたラブストーリー。『14才の母〜愛するために 生まれてきた〜』（2006年／日本テレビ）から約20年の時を経て、主演作で再び“